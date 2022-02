Challenge Ludovic Martin 2022 Dinard, 11 juin 2022, Dinard.

Challenge Ludovic Martin 2022 Dinard

2022-06-11 – 2022-06-11

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

AQUATHLON IND/EQ – 300m nage en mer & 6 km de course à pied

Se rassembler pour honorer

Le challenge Ludovic Martin est dédié à notre camarade Ludovic, sapeur-pompier volontaire de Dinard et engagé à la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris (CS Bitche) décédé le 17 novembre 2007 en luttant contre un incendie.

Sportif accompli, généreux et passionné, Ludovic était aimé de tous. En sa mémoire, cette initiative est renouvelée chaque année grâce notamment au soutien de la ville de Dinard, de l’amicale des pompiers de Dinard et de nombreux partenaires privés.

Inscription jusqu’au 5 juin 2022

Food truck / buvette sur place

Samedi11 juin 2022 – départ donné à 14h – Parc de Port Breton

challengeludovicmartin@gmai.com

Dinard

