Le principe de ce challenge est de lire le plus grand nombre de livres parmi la quarantaine de notre sélection (romans, romans policiers, science-fiction et bandes dessinées et albums) et de répondre, pour chaque ouvrage, à un questionnaire à choix multiples. Pour chaque catégorie, les 3 personnes qui auront lu le plus de livres et répondu le plus correctement aux questions seront récompensées lors d’une cérémonie de remise des prix en Janvier 2022. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du personnel de la bibliothèque ou à consulter le règlement à l’adresse suivante : bm-wattrelos.fr

La bibliothèque organise un challenge lecture pour adulte mais aussi pour la première fois un challenge lecture pour enfant

