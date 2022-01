Challenge lecture adulte 2022 Bibliothèque Municipale (Centrale), 15 février 2022, Wattrelos.

Challenge lecture adulte 2022

du mardi 15 février au samedi 17 décembre à Bibliothèque Municipale (Centrale)

Le principe de ce challenge est de lire le plus grand nombre de livres parmi la quarantaine de notre sélection (romans, romans policiers, science-fiction et bandes dessinées et albums) et de répondre, pour chaque ouvrage, à un questionnaire à choix multiples. Pour chaque catégorie, les 3 personnes qui auront lu le plus de livres et répondu le plus correctement aux questions seront récompensées lors d’une cérémonie de remise des prix en Janvier 2023. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du personnel de la bibliothèque ou à consulter le règlement à l’adresse suivante : bm-wattrelos.fr

Entrée gratuite

Pour la 3ème année consécutive, la bibliothèque municipale organise un « Challenge Lecture » destiné aux lecteurs adultes à partir de 16 ans.

Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



