CHALLENGE ‘LA ROQUEBRUNE DES 4 SAISONS’, 21 mars 2021-21 mars 2021, Roquebrun.

CHALLENGE ‘LA ROQUEBRUNE DES 4 SAISONS’ 2021-03-21 17:00:00 – 2021-03-21

Roquebrun 34460 Roquebrun

LE CHALLENGE DES 4 SAISONS 2021

1 inscription / 4 courses sur les traces de la Roquebrune 16km

Printanière : Dimanche 21 mars 2021 à 9h30

Estivale : Dimanche 13 juin 2021 à 9h30

Automnale : Dimanche 12 septembre 2021 à 9h30

Hivernale : Samedi 18 décembre 2021 à 17h00

Description:

Le départ donné, vous vous élancerez pour 16.5km et 750 m de dénivelé positif.

Cette course vous fera découvrir le village de Roquebrun et les paysages de l’arrière pays héraultais. Après avoir longé l’Orb, les parfums de garrigues vous accompagnerons sur des monotraces joueurs sur les hauteurs de Roquebrun. Des descentes techniques vous ramèneront au point de départ.

Un parcours aux différentes couleurs que vous pourrez découvrir grâce au challenge des 4 saisons.

Le challenge des 4 saisons de la ROQUEBRUNE va vous tenir en haleine pendant 1 an.

Un challenge à faire d’un coup ou à l’unité

1 inscription / 4 courses

Le challenge des 4 saisons de la ROQUEBRUNE va vous tenir en haleine pendant 1 an.

Un challenge à faire d’un coup ou à l’unité

1 inscription / 4 courses

LE CHALLENGE DES 4 SAISONS 2021

1 inscription / 4 courses sur les traces de la Roquebrune 16km

Printanière : Dimanche 21 mars 2021 à 9h30

Estivale : Dimanche 13 juin 2021 à 9h30

Automnale : Dimanche 12 septembre 2021 à 9h30

Hivernale : Samedi 18 décembre 2021 à 17h00

Description:

Le départ donné, vous vous élancerez pour 16.5km et 750 m de dénivelé positif.

Cette course vous fera découvrir le village de Roquebrun et les paysages de l’arrière pays héraultais. Après avoir longé l’Orb, les parfums de garrigues vous accompagnerons sur des monotraces joueurs sur les hauteurs de Roquebrun. Des descentes techniques vous ramèneront au point de départ.

Un parcours aux différentes couleurs que vous pourrez découvrir grâce au challenge des 4 saisons.

Les trails de la factrice