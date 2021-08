Paris En ligne Paris Challenge jeûne intermittent 16/8 En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Challenge jeûne intermittent 16/8 En ligne, 1 octobre 2021, Paris. Challenge jeûne intermittent 16/8

En ligne, le vendredi 1 octobre à 08:30

Vous voulez perdre du poids sans faire de régime ? Avez vous pensez au [jeûne intermittent](www.fastbuddy.fr) ? Cette méthode de perte de poids fait des merveilles puisqu’il agit sur tout les mécanismes responsable de la prise de poids qui entrainent beaucoup d’invidus vers le surpoids puis l’obésité. C’est pourquoi nous avons créer des [programmes de 12 semaines de jeûne intermittent disponible en format pdf](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-programme/). Ce [programme de jeûne intermittent](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-programme/) est disponible notamment pour le [jeûne intermittent 16/8](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-16h/), le [jeûne intermittent 14/10](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-14h/) et [12/12](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-12h/). Il contient des [menus optimisés pour le jeûne intermitent](https://fastbuddy.fr/jeune-intermittent-programme/) et un programme de sport. Vous pourrez suivre ce programme avec d’autres personnes pour rentre tout ceci ludique

Gratuit

Programme de 12 semaines pour une perte de poids de 12 kg En ligne Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T08:30:00 2021-10-01T09:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne Adresse Paris Ville Paris lieuville En ligne Paris