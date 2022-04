CHALLENGE JEAN-CLAUDE COESLIER Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

CHALLENGE JEAN-CLAUDE COESLIER Les Moutiers-en-Retz, 10 juin 2022, Les Moutiers-en-Retz. CHALLENGE JEAN-CLAUDE COESLIER Terrain de Loisirs Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

2022-06-10 09:30:00 – 2022-06-10 Terrain de Loisirs Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Joueurs et joueuses licenciés

Concours réservé aux 55 ans et + en 5 parties doublettes.

