Challenge inter entreprises de rame traditionnelle Martigues, 25 juin 2022

Challenge inter entreprises de rame traditionnelle

2022-06-25 16:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

Des entrainements sont prévus, trois semaines avant la manifestation, afin de maitriser au mieux le geste technique et la synchronisation des mouvements.



La rame traditionnelle se pratique sur des embarcations de 7m30 avec 6 rameurs et un barreur.

La barque rappelle les anciens pointus de pêche, mais ici la coque est en plastique, les bancs, les bordées et les rames sont en bois.

Dans le cadre de la fête de la Saint Pierre, l’association les Rameurs Vénitiens organise ce challenge avec la participation de différentes entreprises, environ une quinzaine sur 2 catégories (Homme et Mixte 3 filles mini).

Buvette et restauration.

rameursvenitiens@hotmail.fr +33 6 36 93 42 83

