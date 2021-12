Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Challenge Haribo Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Challenge Haribo Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan, 21 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Challenge Haribo Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

2021-12-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-21 17:00:00 17:00:00 SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet pour les – 12 ans Animation et challenge pour les enfants (distribution de bonbons). Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet pour les – 12 ans SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

