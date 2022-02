Challenge Golf Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Challenge Golf Luz-Saint-Sauveur, 21 février 2022, Luz-Saint-Sauveur.

2022-02-21 10:00:00 – 2022-02-22 16:00:00
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN

Quand le golf s'invite au ski…

Pendant 2 jours, venez vous initier au golf dans un cadre atypique !

Challenge ludique et accessible à tous avec surprises à la clef !

Sous réserve de conditions météorologiques.

marketing@luz.org +33 5 62 92 80 64

