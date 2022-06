Challenge Gérard Weber Moosch Moosch Catégories d’évènement: 68690

Challenge Gérard Weber Moosch

Moosch 68690

Environ 200 lutteurs de 4 à 12 ans venant du Grand Est et de l'Allemagne participent à ce grand prix de Lutte. En pleine air, si les conditions sont favorables ou repli, à la salle intercommunale en cas de mauvais temps. Buvette, grillades et à 15h30 remise des prix.

