Challenge géo-dessin (GPS drawing) Orvault, 19 septembre 2021

2021-09-19

Horaire :

Gratuit : oui

Ou comment allier le numérique, le sport et la convivialité ! Du 16 au 26 septembre 2021, profiter de votre GPS pour vous amuser à faire un beau dessin tout en faisant du sport (vélo, running, marche, Roller) et de le partager. En partenariat avec Cyclo Club d’Orvault, le Nantes Roller Derby, Infinite Coaching et HealthyLink. Envoyez vos dessins GPS de votre activité sportive ! (formulaire à venir sur le site d’Orvault) – Dessins publiés sur réseaux sociaux #challengegeodessin et sur orvault.fr dans la mesure du respect des conditions de participation au challenge. Vous pouvez également dans le cadre du World Cleanup Day, le 18 septembre au Château de la Gobinière à Orvault, créer une équipe, en famille, entre amis ou avec votre équipe sportive, et récolter les déchets en réalisant un parcours défini permettant de former un dessin selon votre trace GPS (GPS drawing). Dans le cadre de Nantes Digital Week

