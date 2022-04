CHALLENGE FRANCE BMX Btwin village Lille Catégories d’évènement: Lille

Venez assister au 1er Challenge France de BMX organisé à Lille ce wee-end. Près de 900 pilotes vont s’affonter sur la piste du LUC BMX au BTWIN Village dès samedi 9 avril à 14h puis dimanche 10 avril toute la journée!!! L’entrée est gratuite! Un espace restauration et buvette est à votre disposition! Facilité de parking gratuit… Nous vous attendons nombreux pour assister à ce spectacle!!!

Manche qualificative au Championnat de France, d'Europe et du Monde de BMX 2022 Btwin village 4 rue du Professeur Langevin, 59000 LILLE Lille

