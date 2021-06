Orléans Stade de la Source Loiret, Orléans Challenge Emiliano SALA Stade de la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Ce tournoi de matchs amicaux à caractère caritatif regroupera les clubs français dans lesquels Emiliano SALA, footballeur professionnel argentin, a performé de 2010 à 2019 avant sa disparition subite le 21 janvier 2019 à l’âge de 28 ans. En sa mémoire, un rendez-vous au sommet aura lieu les 16,17 et 18 Juillet 2021 au Stade de la Source à Orléans avec la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (FC Nantes, le FC Girondins de Bordeaux, le Stade Malherbe Caen et les Chamois Niortais FC) Infos et billetterie : [https://challenge-emilianosala.fr/](https://challenge-emilianosala.fr/)

Les 16,17 et 18 Juillet à Orléans Stade de la Source

