2022-06-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-18 12:00:00 12:00:00

Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne Île-de-France

Manifestation sport santé pour la prevention et le dépistage du cancer du sein, venez nous aider à diffuser le message de prevention du cancer du sein en créant la plus grande vague rose possible. Inscription et détails sur www.challengedurubanrose.fr

contact@challengedurubanrose.fr https://www.challengedurubanrose.fr/

