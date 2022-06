CHALLENGE DU PORT Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault Frontignan Organisé par l’APPF. Régate ouverte à tous les navigateurs de bateaux habitables.

Tarif : 10€ – Inscription au local APPF, avenue Vauban, de 9h à 11h.

