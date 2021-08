Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche, Dordogne Challenge du Périgord de Montgolfières Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche

Profitez de cet événement unique en Dordogne pour faire votre Baptême de l'Air en Montgolfière dans le ciel périgourdin. Cinq décollages sont prévus dans le week-end, suivant les conditions Météo. Le Dimanche 29 Août 2021 à Eyliac, venez découvrir la « Place du Tertre » avec des caricaturistes, des portraitistes, des silhouttistes, des jeux, des sculpteurs de ballons de baudruche, … au son des orgues de Barbarie en profitant de l'émerveillement des jeunes enfants devant ces spectacles insolites. Un bon moment de détente et de dépaysement. Une nacelle équipée pour les personnes à mobilité réduite sera présente pour faire voler des personnes frappées par le handicap, et les toiles réalisées par les artistes peintres adultes seront mises à la vente et la somme collectée sera intégralement versée à l'Apei24, au profit du Handicap.

