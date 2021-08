Challenge du Jacquemard 2021 Lambesc, 11 septembre 2021, Lambesc.

Challenge du Jacquemard 2021 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Place des Etats Généraux Maison du Tourisme et de la Culture

Lambesc Bouches-du-Rhône

Annulée ces deux dernières années, cette manifestation pérenne est connue des Lambescains et dans les villes et villages alentour. Durant cette journée, vous sera proposé :



1. L’ART POSTAL sur le thème : L’Aéropostale et ses pilotes.

Sur chaque création postale devra figurer une référence à l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry “Le Petit Prince”.

2. Section GÉNÉALOGIE a établi des recherches et présentera des informations sur ces pilotes.

3. Une exposition philatélique : diverses lignes aériennes seront présentées.

4. Notre Trésorier préféré va réitérer sa présentation du Tableau de Mendeleïev.

5. Le Circuit Ferroviaire.

Animée par l’association Philatélie Jacquemard Collections qui vous proposera plusieurs activités, cette journée sera axée autour du thème des lignes aéropostales.

alinj1945@gmail.com +33 6 62 30 38 73

