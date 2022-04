Challenge du dé Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Challenge du dé Trégastel, 24 avril 2022, Trégastel. Challenge du dé Club Nautique de Trégastel 41 avenue de la Grève Blanche Trégastel

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 Club Nautique de Trégastel 41 avenue de la Grève Blanche

Trégastel Côtes d’Armor Dimanche 24 avril : Rendez-vous pour la régate annuelle le Challenge du Dé. Et naviguez le long de la Côte de Granit Rose !

Régate inter-séries ouvertes à tous organisée par le Club Nautique de Trégastel. animations.cntregastel@gmail.com http://www.cntregastel.com/ Dimanche 24 avril : Rendez-vous pour la régate annuelle le Challenge du Dé. Et naviguez le long de la Côte de Granit Rose !

Régate inter-séries ouvertes à tous organisée par le Club Nautique de Trégastel. Club Nautique de Trégastel 41 avenue de la Grève Blanche Trégastel

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Club Nautique de Trégastel 41 avenue de la Grève Blanche Ville Trégastel lieuville Club Nautique de Trégastel 41 avenue de la Grève Blanche Trégastel Departement Côtes d'Armor

Trégastel Trégastel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregastel/

Challenge du dé Trégastel 2022-04-24 was last modified: by Challenge du dé Trégastel Trégastel 24 avril 2022 Côtes-d’Armor Trégastel

Trégastel Côtes d'Armor