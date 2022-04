Challenge du Commandant Pierre Thoreux Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Régates multi flottes Open.

A partir de 10h dans la baie des Ebihens.

Catégories : Classement «OSIRIS» – FFV –

1 ) Supérieur à groupe 16 pour un parcours au large.

2 ) Inférieur à groupe 16 pour un parcours côtier.

Tout habitable, dont Cornish, FIRST, Muscadet, Dragons, Requins, Cormoran …

Remise des prix à 18h au YCSB

