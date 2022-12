Challenge d’Ossau – L’Ossaloise Louvie-Juzon, 25 juin 2023, Louvie-Juzon Louvie-Juzon.

Challenge d’Ossau – L’Ossaloise

Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

2023-06-25 07:30:00 – 2023-06-25

Louvie-Juzon

Pyrénées-Atlantiques

Louvie-Juzon

EUR 14 14 COURSE 23 km – D+ 1007 m

Surplombant la Falaise aux Vautours, le parcours sur pistes et sentiers forestiers offre une vue imprenable sur les massifs de Gourette et du Pic du Midi d’Ossau.

L’Ossaloise, tout comme le Trail de l’Aubisque font partis du Challenge natinal “Alpi Trial Tour” de la FFCAM comprenant 7 épreuves sur toute la France !

Challenge Ossau

Louvie-Juzon

dernière mise à jour : 2022-12-13 par