Etudiant.e.s en Licence 3, Master, cycle d’ingénieur ou doctorants, vous avez envie de vivre une expérience intense ? De relever un défi ? De travailler en équipe avec des étudiants d’autres établissements de profils variés ? D’échanger avec des professionnels (chefs d’entreprise, experts de la transformation digitale, des SI, juristes…) ? De développer de nouvelles compétences autour de la transformation digitale ? D’enrichir votre CV ? **Participez au Challenge Digital Transformer #Edition5 qui se déroulera du 24 au 29 janvier 2022 !** Inscription avant le 14 janvier. **Plus d’infos** [**ici**](https://digitaltransformer.univ-rennes1.fr/le-challenge-digital-transformer) Regards croisés sur la transformation numérique du territoire Faculté des sciences économiques 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

2022-01-24T18:00:00 2022-01-24T20:00:00;2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T20:30:00;2022-01-28T08:00:00 2022-01-28T21:30:00;2022-01-29T08:00:00 2022-01-29T14:30:00

