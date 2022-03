Challenge des écoles de cyclisme d’Occitanie Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas

Challenge des écoles de cyclisme d'Occitanie
2022-06-12 09:00:00

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Évènement réservé aux école de cyclisme de la région Occitanie. Sous l'égide de la FFC, exercices cyclistes et circuits.
http://u.c.lavedan.free.fr/

