CHALLENGE DES 4 SAISONS – ROQUEBRUNE PRINTANIERE Roquebrun Roquebrun Catégories d’évènement: Hérault

Roquebrun

CHALLENGE DES 4 SAISONS – ROQUEBRUNE PRINTANIERE Roquebrun, 20 mars 2022, Roquebrun. CHALLENGE DES 4 SAISONS – ROQUEBRUNE PRINTANIERE Roquebrun

2022-03-20 – 2022-03-20

Roquebrun Hérault L’association les TRAILS DE LA FACTRICE organise :

Le Challenge ‘La Roquebrune des 4 saisons’,

aux dates suivantes :

Hivernale : Samedi 18 décembre 2021 ;

Printanière : Dimanche 20 mars 2022;

Estivale : Dimanche 12 juin 2022 ;

Automnale : Dimanche 16 octobre 2022. Epreuves : La Roquebrune

Parcours au départ de Roquebrun, avec une distance d’environ 16.5 km pour 750 m de dénivelé positif. Les courses se déroulent en individuel, en une seule étape à allure libre mais en un temps de course limité à 4h00. 2ème course du challenge 2021-2022

La roquebrune printaniere L’association les TRAILS DE LA FACTRICE organise :

Le Challenge ‘La Roquebrune des 4 saisons’,

aux dates suivantes :

Hivernale : Samedi 18 décembre 2021 ;

Printanière : Dimanche 20 mars 2022;

Estivale : Dimanche 12 juin 2022 ;

Automnale : Dimanche 16 octobre 2022. Epreuves : La Roquebrune

Parcours au départ de Roquebrun, avec une distance d’environ 16.5 km pour 750 m de dénivelé positif. Les courses se déroulent en individuel, en une seule étape à allure libre mais en un temps de course limité à 4h00. M.Bonnafous

Roquebrun

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Roquebrun Autres Lieu Roquebrun Adresse Ville Roquebrun lieuville Roquebrun Departement Hérault

Roquebrun Roquebrun Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquebrun/

CHALLENGE DES 4 SAISONS – ROQUEBRUNE PRINTANIERE Roquebrun 2022-03-20 was last modified: by CHALLENGE DES 4 SAISONS – ROQUEBRUNE PRINTANIERE Roquebrun Roquebrun 20 mars 2022 Hérault Roquebrun

Roquebrun Hérault