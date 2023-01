Challenge de tarot Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’Évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube Samedi 25 février : VILLEMAUR SUR VANNE – Challenge de Tarot à la salle des fêtes de Villemaur sur Vanne. Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h. Buvette sur place. Organisé par l’Association Vanne Culture et Loisirs. Réservations avant le 18 février au +33 (0)6 22 09 38 83 +33 6 22 09 38 83 Aix-Villemaur-Pâlis

