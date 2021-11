Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Challenge de sculpture sur neige Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Challenge de sculpture sur neige Prémanon, 18 décembre 2021, Prémanon. Challenge de sculpture sur neige Parvis de l’Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2021-12-18 – 2021-12-21 Parvis de l’Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

En famille, entre amis ou en solo, profitez de la neige pour révéler votre âme d'artiste ! Prévoyez la tenue adéquate pour sculpter la neige, notamment des gants et le matériel nécessaire : des ustensiles de cuisine, une truelle, une égoïne ou tout autre objet pouvant vous aider à sculpter. Les enfants doivent impérativement être accompagnés et sous la surveillance d'un adulte. Inscription obligatoire, jusqu'à la veille de l'animation. Les sculptures seront prises en photo en fin d'animation et postées sur la page facebook de l'Espace des Mondes Polaires. +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/event/challenge-sculpture-sur-neige/2021-02-09/

