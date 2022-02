Challenge de quilles de six : Coupe de la Ville Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Challenge de quilles de six : Coupe de la Ville Saint-Sever, 15 mai 2022, Saint-Sever. Challenge de quilles de six : Coupe de la Ville Quartier de Péré Au Téré Saint-Sever

2022-05-15 08:00:00 – 2022-05-15 20:00:00 Quartier de Péré Au Téré

Saint-Sever Landes Venez assister au challenge de quilles de six, une des deux traditions avec les quilles de neuf de notre région ! Vous pouvez également participés c’est ouvert à toutes et tous (mixité possible). Par équipe de trois, limité à 40 équipes. Pas besoin de licence. Sur réservation. Venez assister au challenge de quilles de six, une des deux traditions avec les quilles de neuf de notre région ! Vous pouvez également participés c’est ouvert à toutes et tous (mixité possible). Par équipe de trois, limité à 40 équipes. Pas besoin de licence. Sur réservation. +33 6 20 07 28 15 Venez assister au challenge de quilles de six, une des deux traditions avec les quilles de neuf de notre région ! Vous pouvez également participés c’est ouvert à toutes et tous (mixité possible). Par équipe de trois, limité à 40 équipes. Pas besoin de licence. Sur réservation. Quilles de 6

Quartier de Péré Au Téré Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Quartier de Péré Au Téré Ville Saint-Sever lieuville Quartier de Péré Au Téré Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Challenge de quilles de six : Coupe de la Ville Saint-Sever 2022-05-15 was last modified: by Challenge de quilles de six : Coupe de la Ville Saint-Sever Saint-Sever 15 mai 2022 Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes