2022-06-06 – 2022-06-06 Rendez-vous au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

– Dès 9h concours en triplette pour le challenge de Pentecôte

Non stop ! 50 % + les mises. Restauration sur place à partir de 12h.

Toutes les informations sur : www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr La Pétanque Cheminote propose un challenge de pentecôte à Sévérac d’Aveyron ! Rendez-vous au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

Toutes les informations sur : www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr

