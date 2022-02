Challenge de pêche à la truite Baleyssagues Baleyssagues Catégories d’évènement: Baleyssagues

Baleyssagues Lot-et-Garonne Baleyssagues 7 7 EUR Challenge de pêche de la truite, une super journée à partager entre amis organisé par l’amicale des pêcheurs duraquois au lac de Mme Dubernard à Baleyssagues lieu Lamothe… De 100 à 200 kg.

Inscription sur place à partir de 7h30, 1 seule ligne le matin, 2 lignes l’après-midi, appâts naturels, interdiction d’appâter, bombette interdite.

Une truite baguée attrapée, votre inscription au prochain concours offerte.

