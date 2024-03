Challenge de natation à l’Espace Sportif Pontoise Espace Sportif Pontoise Paris, lundi 26 février 2024.

Du lundi 26 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 18h45

mercredi

de 06h30 à 22h45

mardi, jeudi

de 16h30 à 22h45

mardi, jeudi

de 11h45 à 13h45

lundi, vendredi

de 11h45 à 22h45

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 06h30 à 07h45

.Tout public. payant

De 0 et 5,20 euros la journée

11,50 euros à partir de 20h.

L’Espace Sportif Pontoise organise un challenge de natation pendant une semaine.

Du 26 février au 3 mars, testez votre vitesse en vous chronométrant sur un aller-retour dans notre bassin de 33m. Nos maîtres nageurs seront là pour chronométrer vos performances et les noter sur un tableau dédié.

Les récompenses sont à la hauteur du défi : le plus rapide remportera un bilan de natation et un bilan de fitness avec un coach. Le 2e et le 3e auront la chance de gagner l’un de ces deux bilans au choix.

Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005

Contact : https://www.instagram.com/p/C3aphNNJpO2/ contact@espace-sportif-pontoise-paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61552762117668 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552762117668

