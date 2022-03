CHALLENGE DE LA BOTTE DE NEVERS salle d’armes “La Botte de Nevers” Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Samedi 9 et dimanche 10 avril, le Cercle Nevers Escrime organise le Challenge de la Botte de Nevers, tournoi d’escrime à l’épée pour les jeunes de moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans et moins de 17 ans.

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00

