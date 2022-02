Challenge de la Biodiversité en Agriculture Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Challenge de la Biodiversité en Agriculture Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris. Challenge de la Biodiversité en Agriculture

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 16:30

S’appuyant sur les pratiques des agriculteurs de Versailles Plaine Responsable, lancement du « Challenge de la Biodiversité en Agriculture » sur l’application iNaturalist. Ce challenge a pour but de montrer la biodiversité qui existe au sein des exploitations agricoles et récompensera les agriculteurs qui observeront le plus grand nombre d’espèces au sein de leur exploitation.

participation gratuite aux visiteurs du salon de l’agriculture

L’association de la Plaine de Versailles réunit tous les acteurs du territoire pour, ensemble, œuvrer au développement durable de la plaine et la préservation de la biodiversité et de ses paysages. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T16:30:00 2022-03-04T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Challenge de la Biodiversité en Agriculture Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-04 was last modified: by Challenge de la Biodiversité en Agriculture Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 4 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris