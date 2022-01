Challenge de la Baie des Veys Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

2022-04-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-07

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Régate sur deux jours avec un repas le samedi soir. +33 6 09 43 71 85

