Challenge cycliste Terroir de Caux à Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville, jeudi 1 août 2024.

Challenge cycliste Terroir de Caux à Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Vendredi

La dernière étape du Challenge cycliste du Terroir de Caux vous attend à Saint-Pierre-Bénouville !

Horaires de départ :

– 4ème et 5ème catégorie et féminine à 13h00 (départs séparés)

– 3ème catégorie à 15h02

– 1ère et 2ème catégorie à 15h

La remise des dossards aura lieu 1 heure avant le départ.

Attention pas de Cadets et Minimes.

La dernière étape du Challenge cycliste du Terroir de Caux vous attend à Saint-Pierre-Bénouville !

Horaires de départ :

– 4ème et 5ème catégorie et féminine à 13h00 (départs séparés)

– 3ème catégorie à 15h02

– 1ère et 2ème catégorie à 15h

La remise des dossards aura lieu 1 heure avant le départ.

Attention pas de Cadets et Minimes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 13:00:00

fin : 2024-09-01

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie

L’événement Challenge cycliste Terroir de Caux à Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux