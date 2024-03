Challenge cycliste Terroir de Caux à Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, dimanche 11 août 2024.

Une nouvelle étape du Challenge cyclo Terroir de Caux vous attend àLongueville-sur-Scie !

Le parcours 7km1

– 8 tours pour les 5

– 9 tours pours les 4

– 10 tours pour les 3

– 11 tours pour les 1 et 2

Horaires de départ :

– 4ème et 5ème catégories et féminines à 13h00 (départs séparés)

– 3ème catégorie à 15h02

– 1ère et 2ème catégories à 15h

La remise des dossards aura lieu 1 heure avant le départ.

Attention pas de Cadets et Minimes.

Attention, le parcours est modifié, le départ aura lieu devant le collège Jean Malaurie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 13:00:00

fin : 2024-08-11

Collège Jean Malaurie

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

