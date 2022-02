CHALLENGE CYCLISTE PAYS DE MACHECOUL Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 juin 2022 pour le critérium de Machecoul avec en ouverture le trophée des écoles de vélo puis la deuxième manche du challenge pour les cadets et les 3+J Le weekend du 10-11 septembre à St même le Tenu avec écoles de vélo + pass'cyclisme le samedi, les courses minimes/cadets et enfin la course en ligne des 3+J qui viendra clôturer en beauté notre challenge Crédit Agricole du Pays de Machecoul le dimanche guidon-machecoulais@gmail.com http://www.guidon-machecoulais.com/

