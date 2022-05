Challenge culinaire, 28 juillet 2022, .

Challenge culinaire

2022-07-28 20:30:00 – 2022-07-28 22:30:00

Jeu historico-sensoriel par Sylvie Campech, historienne de la cuisine, archéologue et fondatrice des « Causeries culinaires ». Tout public, dès 10 ans, sur réservation.

Embarquez pour un voyage gourmand à travers les siècles… Tout en s’amusant, venez tester en équipe vos connaissances sur la cuisine de l’Antiquité à 1950 ! Au programme : quizz sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres, test des saveurs, test des odeurs et test du toucher à l’aveugle pour reconnaître les goûts alimentaires à travers les époques, jeux de mimes et décryptage de recettes Renaissance ! Et repartez avec une petite surprise…

dernière mise à jour : 2022-04-14 par