Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Le Football Club Côte de Penthièvre a le plaisir d’organiser son tournoi de foot nommé « Challenge Côte de Penthièvre » qui se déroulera sur les terrains de Pléneuf-Val-André (complexe sportif du Pont-Gagnoux). Les deux jours de « compétition » se dérouleront comme suit :

– Samedi 23 avril : Tournoi U13

– Dimanche 24 avril : Tournoi U11, Plateau U9 Restauration sur place et de nombreux lots à gagner. +33 6 32 41 91 36 http://cpfc.e-monsite.com/pages/tournoi-challenge-de-la-cote-de-penthievre.html Le Football Club Côte de Penthièvre a le plaisir d’organiser son tournoi de foot nommé « Challenge Côte de Penthièvre » qui se déroulera sur les terrains de Pléneuf-Val-André (complexe sportif du Pont-Gagnoux). Les deux jours de « compétition » se dérouleront comme suit :

