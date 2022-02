Challenge Carnassiers Putanges-le-Lac, 12 juin 2022, Putanges-le-Lac.

Challenge Carnassiers Rabodanges Lac de Rabodanges Putanges-le-Lac

2022-06-12 06:45:00 06:45:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 Rabodanges Lac de Rabodanges

Putanges-le-Lac Orne

Concours carnassiers, float tube / bateau organisé par l’AAPPMA “L’hameçon Putangeois” en collaboration avec la fédération de pêche de l’Orne.

La compétition se déroule en individuel pour les float tubes et en duo sur les bateaux.

Ouvert aux pêcheurs à partir de 14 ans et détenteurs d’une carte en cours de validité.

Le nombre de participants est limité à 25 bateaux (2 personnes) et 25 float tube

Tarifs:

– 25€ par float tubes

– 50€ par bateau de 2 pêcheurs

Inscription obligatoire avant le 10 mai et uniquement par mail ; jerome.valable@gmail.com

+33 6 09 92 31 22

Rabodanges Lac de Rabodanges Putanges-le-Lac

