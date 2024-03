Challenge Break Dance Rue Amiral Courbet Saint-Astier, samedi 27 avril 2024.

Challenge départemental de Breaking battles des B-Boys et B-Girls présélectionnés en Dordogne, 3 catégories juniors (8-11 ans), adolescent(e)s (12-15 ans) et adultes (16 ans et +).

14h, centre Culturel. Entrée gratuite

Ecole municipale de danse 05 53 02 42 76 / La Fabrique 05 53 02 41 99

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

