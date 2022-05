Challenge Blitz FFE Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Challenge Blitz FFE Cassis, 11 mai 2022, Cassis. Challenge Blitz FFE Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-05-11 09:00:00 – 2022-05-11 Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône pointage de 9h à 9h30, 1er ronde à 9h45 précises. Tournoi d’échecs homologué FIDE echecscassis@hotmail.fr https://cassisechecs.fr/ pointage de 9h à 9h30, 1er ronde à 9h45 précises. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Ville Cassis lieuville Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Cassis Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis/

Challenge Blitz FFE Cassis 2022-05-11 was last modified: by Challenge Blitz FFE Cassis Cassis 11 mai 2022 Bouches-du-Rhône Cassis

Cassis Bouches-du-Rhône