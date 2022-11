CHALLENGE BIATHLON FAMILY La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges Course conviviale de ski de fond avec tir à la carabine laser par binôme (1 parent + 1 enfant de + de 8 ans). Matériel prêté sur présentation d’une pièce d’identité. Sur inscription, au plus tard la veille, avant 17h, aux caisses de ski de fond à La Bresse-Lispach ou par mail. Places limitées. sportsetloisirs@labresse.fr +33 3 29 25 67 61 https://www.labresse.net/ SoNordic

