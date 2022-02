Challenge Aventure pêche Bretagne Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Challenge Aventure pêche Bretagne Roscoff, 8 avril 2022, Roscoff. Challenge Aventure pêche Bretagne bloscon Port de plaisance Roscoff

2022-04-08 – 2022-04-10 bloscon Port de plaisance

Roscoff Finistère Concours de pêche en bateau et Salon nautique.

Exposition et essais de bateau.

Concours de pêche bateau.

Rockfishing junior.

Puces nautiques.

Animations. +33 6 42 84 95 51 http://www.aventurepechebretagne.com/ Concours de pêche en bateau et Salon nautique.

Exposition et essais de bateau.

Concours de pêche bateau.

Rockfishing junior.

Puces nautiques.

Animations. bloscon Port de plaisance Roscoff

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse bloscon Port de plaisance Ville Roscoff lieuville bloscon Port de plaisance Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Challenge Aventure pêche Bretagne Roscoff 2022-04-08 was last modified: by Challenge Aventure pêche Bretagne Roscoff Roscoff 8 avril 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère