Challenge Auvergne de rugby Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Challenge Auvergne de rugby Issoire, 26 août 2022, Issoire. Challenge Auvergne de rugby Issoire

2022-08-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26 20:00:00 20:00:00

Issoire Puy-de-Dôme EUR 20 32 Challenge de rugby avec équipes professionnelles dont l’ASM Clermont-Auvergne. 2 matchs de rugby de haut niveau. usi.rugby@orange.fr +33 4 73 55 25 16 Issoire

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Ville Issoire lieuville Issoire Departement Puy-de-Dôme

Issoire Issoire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/

Challenge Auvergne de rugby Issoire 2022-08-26 was last modified: by Challenge Auvergne de rugby Issoire Issoire 26 août 2022 Issoire Puy-de-Dôme

Issoire Puy-de-Dôme