Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët 11 Courses – 1 Challenge Le Bretagne Ultra trail regroupe 3 courses : Le Bretagne Ultra Trail 103 kms :

Un ultra-trail d?une distance d?environ 103 kms pour un dénivelé positif d?environ 2300 mètres. Le parcours consiste à relier le Poul Fétan à Quistinic (56) au port de Doelan à Clohars Carnoet (29) Le Bretagne Ultra Trail 59 kms :

Un ultra-trail d?une distance d?environ 59kms pour un dénivelé positif d?environ 1300 mètres. Le parcours consiste à relier La ville de Locunolé (29) au port de Doelan à Clohars Carnoet (29). Le Bretagne Ultra Trail 29 kms :

