Hérault Puéchabon 1er édition du Challenge 4 Trails CCVH ! La Communauté de communes en partenariat avec les organisateurs des 4 trails emblématiques de la vallée de l’Hérault, proposent pour la 1ère édition le Challenge 4 Trails CCVH.

Depuis de nombreuses années la Communauté de communes Vallée de l’Hérault accueille 4 courses trails devenus emblématiques : La Sauta Roc, Le Trail de Clamouse, le Vinotrail et le Trail du Berger Participez au Trail du Berger « La drailhes » 10km

« Les lavognes » 18km

Restauration sur place. L’inscription au Challenge vous permettra de bénéficier de -10% sur l’ensemble des courses. 1er édition du Challenge 4 Trails CCVH! Participez au Trail du Berger dans le cadre du Challenge 4 trails CCVH !

« La drailhes », 10km et « Les lavognes », 18km Tous les départs se font de la place du village.

Restauration sur place.

