Challenge 100% RC Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis

Challenge 100% RC Pertuis, 3 septembre 2022, Pertuis. Challenge 100% RC Impasse Jules Seguin Complexe sportif du Farigoulier Pertuis

2022-09-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-03 16:30:00 16:30:00 Impasse Jules Seguin Complexe sportif du Farigoulier

Pertuis 84120 Samedi : essais et qualifications.

Dimanche : finales.

Buvette et restauration sur place. 3ème manche du Challenge Sud-Est de voitures radio-commandées tout-terrain échelle 1/8 thermique et électrique. contact@clubmbcp.com +33 6 82 68 59 29 https://www.clubmbcp.com/ Samedi : essais et qualifications.

Dimanche : finales.

Buvette et restauration sur place. Impasse Jules Seguin Complexe sportif du Farigoulier Pertuis

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: 84120, Pertuis Autres Lieu Pertuis Adresse Impasse Jules Seguin Complexe sportif du Farigoulier Ville Pertuis lieuville Impasse Jules Seguin Complexe sportif du Farigoulier Pertuis Departement 84120

Pertuis Pertuis 84120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Challenge 100% RC Pertuis 2022-09-03 was last modified: by Challenge 100% RC Pertuis Pertuis 3 septembre 2022 84120 Pertuis

Pertuis 84120