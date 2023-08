JOURNÉES DU PATRIMOINE – LOGIS DE CHALIGNY Chaligny Sainte-Pexine, 16 septembre 2023, Sainte-Pexine.

Sainte-Pexine,Vendée

Le propriétaire du logis de Chaligny vous ouvre les portes de son Jardin Remarquable.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Chaligny Logis de Chaligny

Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire



The owner of the logis de Chaligny opens the doors of his Remarkable Garden

El propietario del Logis de Chaligny abre las puertas de su Jardín Notable

Der Besitzer des Logis de Chaligny öffnet die Türen seines bemerkenswerten Gartens

Mise à jour le 2023-08-16 par Vendée Expansion