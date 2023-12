Découverte informatique Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Découverte informatique Chalette sur Loing Chalette-sur-loing, 6 janvier 2024 07:45, Chalette-sur-loing. Découverte informatique Samedi 6 janvier 2024, 08h45 Chalette sur Loing Venez découvrir Sweet Home 3D, un logiciel pour créer / recréer votre maison ! Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 24 92 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-chalette.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T08:45:00+01:00 – 2024-01-06T10:30:00+01:00

2024-01-06T08:45:00+01:00 – 2024-01-06T10:30:00+01:00 FMACEN045V50BF1T ©Médiathèque de Chalette Détails Heure : 07:45 Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Autres Lieu Chalette sur Loing Adresse Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing Lieu Ville Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Latitude 48.01479 Longitude 2.7312 latitude longitude 48.01479;2.7312

Chalette sur Loing Chalette-sur-loing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/