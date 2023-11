Festival du Livre : Autrement autres mots ! Chalette sur Loing Chalette-sur-loing, 25 novembre 2023, Chalette-sur-loing.

Festival du Livre : Autrement autres mots ! 25 et 26 novembre Chalette sur Loing

Un rendez-vous annuel pour partager le plaisir de la lecture dans un espace de convivialité, de rencontres

et de débats, ouvert à toutes et à tous. Un temps pour explorer un large éventail de livres qui invitent à penser, à faire et à vivre autrement.

Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing autrement.autresmots@laposte.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

©Association Autrement, autres mots