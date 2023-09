Atelier créatrif autour d’un album jeunesse Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Atelier créatrif autour d’un album jeunesse Chalette sur Loing Chalette-sur-loing, 4 octobre 2023, Chalette-sur-loing. Atelier créatrif autour d’un album jeunesse Mercredi 4 octobre, 15h00 Chalette sur Loing Atelier créatif autour d’un l’album jeunesse animé par le service enfance famille.

Animation gratuite tout public. Chalette sur Loing Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 24 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00 FMACEN045V50B682 ©Pixabay – Studio32 Détails Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Autres Lieu Chalette sur Loing Adresse Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing Lieu Ville Chalette sur Loing Chalette-sur-loing latitude longitude 48.01479;2.7312

Chalette sur Loing Chalette-sur-loing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/